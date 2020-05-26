К делу об изнасиловании женщины в Кагарлыке могут быть причастны и другие сотрудники райотдела
Вполне возможно, что в деле об изнасиловании в райотделе полиции на Киевщине женщины могут появиться и новые подозреваемые.
Об этом "ФАКТАМ" сказал пресс-офицер ГБР Максим Белоусенко.
"Государственное бюро расследований проверяет информацию о том, что к делу об избиении и изнасиловании могли быть причастны и другие сотрудники райотдела", - заявил он.
Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook назвал имена и опубликовал фото полицейских, подозреваемых в изнасиловании женщины в райотделе полиции в Кагарлыке Киевской области.
Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.
Проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которая в отделении полиции должна была предоставить объяснения по поводу хищений имущества.
Двое сотрудников Кагарлыкского отделения полиции были задержаны. Они находятся в изоляторе временного содержания.
Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.
Согласно предварительной информации ГБР, в ночь на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над ее головой. После этого несколько раз полицейский изнасиловал потерпевшую.
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