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После скандала всех полицейских Кагарлыка вывели из штата

16:01, 25 мая 2020
Происшествия
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Управлять Кагарлыкским отделением полиции будут столичные правоохранители / фото Нацполіція

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, такое решение было принято после отстранения руководителей подразделения.

"По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Кагарлык командированы представители областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом. Это - сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с помощником начальника ГУНП Дмитрием Литвиным, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции. Их задача - организация работы и обеспечение надлежащей правоохранительной деятельности в регионе", - говорится в сообщении.

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Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которая в отделении полиции должна была предоставить объяснения по поводу хищений имущества.

Двое сотрудников Кагарлыкского отделения полиции были задержаны. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, которые подозреваются в совершении преступления, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава отделения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований по фактам изнасилования (ч.1 ст.152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст.127) и превышение служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч.2 ст.365).

Согласно предварительной информации ГБР, в ночь на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над ее головой. После этого несколько раз полицейский изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, добавили в ГБР, правоохранители применили физическую силу к мужу, который в это время находился в отделении полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. У пострадавшего переломы ребер и носа.

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