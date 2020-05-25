После скандала всех полицейских Кагарлыка вывели из штата

Каждого работника кагарлыкской полиции ждет аттестация. Сейчас их заменили столичные правоохранители.

Работникам Киевского областного главка полиции поручили руководить Кагарлыкским отделением полиции.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, такое решение было принято после отстранения руководителей подразделения.

"По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Кагарлык командированы представители областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом. Это - сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с помощником начальника ГУНП Дмитрием Литвиным, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции. Их задача - организация работы и обеспечение надлежащей правоохранительной деятельности в регионе", - говорится в сообщении.

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Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которая в отделении полиции должна была предоставить объяснения по поводу хищений имущества.

Двое сотрудников Кагарлыкского отделения полиции были задержаны. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, которые подозреваются в совершении преступления, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава отделения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований по фактам изнасилования (ч.1 ст.152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст.127) и превышение служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч.2 ст.365).

Согласно предварительной информации ГБР, в ночь на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над ее головой. После этого несколько раз полицейский изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, добавили в ГБР, правоохранители применили физическую силу к мужу, который в это время находился в отделении полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. У пострадавшего переломы ребер и носа.

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