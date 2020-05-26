"Суд и справедливое наказание": Геращенко рассказал детали дела об изнасиловании женщины в Кагарлыке (фото)

Сотрудников полиции задержали и поместили в СИЗО.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал ситуацию в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали девушку, ужасной и недопустимой.

"Вот так будет с каждым, кто надев погоны и получив власть, нарушит Закон и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиении - Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок", - написал Геращенко на своей странице в Фейсбук.

Ранее заместитель главы МВД в эфире "Сниданка с 1+1" отметил, что оба полицейских были задержаны службой внутренней безопасности полиции.

"Их ждет долгое тюремное заключение. Статья - превышение служебного положения и и пытки, что предусматривает до 12 лет пребывания за решеткой. Вероятно, у некоторых людей что-то переключается в голове, а потому они вытворяют такие жадливі преступления. За это надо будет отвечать многолетним сидением в колонии, СИЗО", - подчеркнул Геращенко.

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Он также рассказал, что на "102" позвонила потерпевшая и рассказала о том, что ее задержали, били и насиловали.

"Немедленно была сформирована оперативная группа, сотрудниками полиции в Киевской области, проверенные эти данные и задержаны оба подозреваемых. Все подтвердилось и мы вчера сообщили об этом", - говорит Геращенко.

Он отметил, что события в Кагарлыке кое-кто проводит параллели с Врадіївкою, когда полицейские избили и изнасиловали женщину.

"Но там это пытались скрыть, а сегодня никто такие вещи не скрывает, является полная нетерпимость к подобным поступкам. Поэтому действия полиции были четкие. К сожалению, в семье не без уродов. В полиции работает около 130 человек, и не все из них отвечают высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет полиции", - подчеркнул Антон Геращенко.

Как сообщалось, в понедельник, 25 мая, в городе Кагарлык Киевской области по подозрению в изнасиловании и пытках задержали двух правоохранителей. В ночь на воскресенье в больницу медики доставили женщину, которая сообщила, что ее пытали в участке и указала на конкретных полицейских. Дело расследуют в Государственном бюро расследований.

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