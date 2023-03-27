Независимо от конечного решения суда возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками хотят заблокировать.

Закарпатская областная военная администрация прилагает усилия, чтобы изолировать девочку, которая была изнасилована сверстниками, от ее обидчиков. Несовершеннолетних насильников суд освободил от реального наказания, и прокуратура готовится обжаловать этот приговор.

Как сообщил глава ОВА Виктор Микита, в понедельник, 27 марта, в администрации прошло совещание с правоохранителями. По итогам глава ОВА поручил соответствующим службам безотлагательно законным путем заблокировать любую возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками – независимо от конечного решения суда.

"Семье потерпевшей будут предложены другие учебные заведения области для продолжения обучения ребенка. Перечень таких учебных заведений уже сформирован. Окончательное решение за родителями. Ситуацию держу под личным контролем. Привлечены все необходимые силы и средства для поддержки потерпевшей", – добавил Виктор Микита.

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Резонансное дело об изнасиловании на Закарпатье-что стоит знать

В 2021 году в Закарпатской области трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку. Изнасилование и избиение были сняты на видео, которое распространили среди сверстников. После случившегося подростки продолжили учиться в одном учебном заведении. Но в течение времени, пока продолжалось расследование и рассмотрение в суде, фигуранты, как сообщили в ОВА, находились под домашним арестом и учились дистанционно, поэтому были фактически изолированы от потерпевшей.

Ранее в этом месяце Воловецкий райсуд принял решение по делу. Приговор возмутил общество – все обидчики получили условный срок и были освобождены от реального наказания.Прокуратура готовит обжалование судебного приговора.

Когда дело получило огласку, всплыли детали, повлекшие негативную реакцию в обществе. В частности, стало известно, что у девочки не было адвоката, и что мать одного из насильников работает в учреждении, представлявшем интересы жертвы в суде. В Закарпатской ОВА пообещали изучить все обстоятельства дела, впоследствии его взял на личный контроль уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Между тем вынесшая приговор подросткам скандальная судья Оксана Софилканыч внезапно пошла на больничный.

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