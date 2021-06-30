Жители села грозились устроить самосуд над компанией, вместе с которой погибшая провела последнюю ночь.

В деле об изнасиловании и убийстве 16-летней Марии Бондаренко фигурируют трое подозреваемых. Одной из трех подозреваемых стала подруга жертвы.

Жестокое убийство девушки произошло в селе Бреусовка Полтавской области. 30 апреля ее тело нашли на обочине дороги местные жители.

По версии следствия, в день своей смерти девушка находилась в гостях в доме своего знакомого - в компании двоих 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего парня.

О результатах следствия на пресс-конференции 29 июня рассказал глава Полтавской областной прокуратуры Антон Столитний. По его словам, всем фигурантам дела объявили о подозрении.

"Пятого мая основному фигуранту дела было предъявлено обвинение в изнасиловании потерпевшей. 7 мая его взяли под стражу. Второму, совершеннолетнему подозреваемому предъявлено обвинение по трем статьям: подстрекательство к изнасилованию несовершеннолетней девушки, неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшего и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Он тоже находится под стражей ", - цитирует его слова сайт «Новини Полтавщини».

О подозрении сообщили и 17-летней девушке, которая находилась в компании жертвы и насильника.

"25 июня девушке сообщили о подозрении относительно непредоставления помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшей. Четвертому фигуранту мы не можем предъявить обвинение, поскольку он является несовершеннолетним. Но с ним будет решаться вопрос, по применению мер воспитательного характера. Это также привлечение к уголовной ответственности, но с учетом возраста лица, это несколько другой процессуальный характер ", - заключил прокурор.

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Что известно об убийстве Марии Бондаренко

Смерть 16-летней девушки потрясла в начале мая потрясла жителей села Бреусовка. Несмотря на то, что на теле жертвы нашли следы насильственной смерти, ее гибель пытались представить как результат отравления алкоголем.

Местные жители отказались проводить похороны, требуя от полиции зафиксировать все травмы. Как заявила бабушка Марии, судмедэксперт признался ей, что смерть была насильственной - несовершеннолетнюю якобы оглушили и потом издевались над ней. При этом этом он просил никому об этом не рассказывать.

Рядом с местом у дороги, где лежало тело, обнаружили поломанные кусты и следы шин, а на растениях нашли частички синей краски. Предполагалось, что синий автомобиль съехал на обочину якобы тогда, когда тело девушки вывозили на окраину села.

По словам местных жителей, парень подружки погибшей ездил именно на таком авто. Известно, что перед смертью Марии он виделся с ней в общей компании. Жители села грозились устроить самосуд над компанией, вместе с которой провела последнюю ночь умершая.

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Автор: Дмитрий Захаров