Местные жители не верят, что подросток умерла от отравления алкоголем.

В селе Бреусовка Полтавской области местные жители устроили бойкот полицейским в день похорон 16-летней Марии, которую нашли мертвой в кустах возле дороги со множественными повреждениями на теле.

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Люди не верят, что девушка умерла от отравления алкоголем, и отказались ее хоронить, требуя, чтобы правоохранители зафиксировали все травмы, а тело еще раз осмотрели.

Отмечается, что бабушка девочки-подростка утверждает: судмедэксперт сказал ей, что смерть была насильственной (несовершеннолетнюю якобы оглушили и потом издевались над ней), но попросил никому не говорить об этом.

Рядом с местом у дороги, где лежало тело, обнаружили поломанные кусты и следы шин, а на растениях нашли частички синей краски. Предполагается, что синий автомобиль съехал на обочину якобы тогда, когда тело девушки вывозили на окраину села.

Местные жители утверждают, что именно на таком авто ездит парень подружки погибшей. Предварительно, он вместе с другими знакомыми виделся с 16-летней жертвой перед ее смертью.

Жители села грозятся совершить самосуд над компанией, вместе с которой провела последнюю ночь умершая.

Смерть 16-летней девушки на Полтавщине: что говорят в полиции

В полиции настаивают на том, что расследование еще продолжается, и обещают, что все причастные понесут наказание.

По версии следствия, потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они вместе употребляли спиртные напитки.

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Автор: Катерина Шварц