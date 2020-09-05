На днях стало известно, что в Египте на популярном курорте Шарм-эль-Шейх произошло изнасилование 5-летней девочки из Украины. Однако самым странным оказалось то, что мать пыталась скрыть настоящую причину травмы у ребенка.
Как рассказали ТСН.ua в пресс-службе полиции Сумской области, об этом случае, который произошел еще в июне, правоохранители узнали от Министерства иностранных дел Украины.
Сотрудники полиции получили сообщение о том, что в больницу популярного курорта была доставлена 5-летняя жительница Сум, для оказания медицинской помощи с признаками изнасилования.
"По информации посольства Украины, этому малолетнему ребенку было безотлагательно проведена операция, а также осуществлен осмотр врачом-гинекологом. При осмотре было обнаружено специфические физические травмы, которые могли быть получены в результате действий насильственного характера", - говорится в сообщении полицейских.
При этом в полиции подчеркнули, что мать придерживается другой версии причины появления травмы. Девочка якобы травмировался в результате неудачного прыжка в бассейне.
По факту произошедшего сотрудники ГУНП в Сумской области возбудили уголовное производство по части 4 ст.153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.
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