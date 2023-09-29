Он был уже неоднократно осужден за половые преступления против несовершеннолетних.

На Днепропетровщине к пожизненному заключению приговорили 36-летнего мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

При публичном обвинении ювенальных прокуроров Каменской окружной прокуратуры суд признал виновным местного жителя в изнасиловании малолетнего ребенка и незаконном приобретении, хранении взрывчатого вещества и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

В сообщении отмечается, что в сентябре 2022 года 36-летний мужчина заметил во дворе многоэтажного дома двух малолетних детей, которые возвращались домой.

"Зайдя с ними в подъезд, он представился врачом и попал с детьми в их квартиру. Убедившись, что в квартире нет взрослых, мужчина попросил 7-летнего мальчика подождать в другой комнате, а сам изнасиловал 8-летнюю девочку, причинив ей тяжкие телесные повреждения", - отмечают в прокуратуре.

Когда у него проводился обыск, то была найдена ручная оборонительная осколочная граната и запал.

В прокуратуре отмечают, что ранее мужчина уже был неоднократно осужден за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Педофилия в Украине

Как сообщал УНИАН, в Одесской области мужчина развращал 9-летних девочек и попал в "список педофилов".

В Одесской областной прокуратуре сообщили, что в конце декабря 2022 года мужчина, находясь в доме своего знакомого в одном из сел Подольского района, совершил развратные действия физического характера в отношении 9-летней дочери хозяина дома и ее 9-летней подружки.

Свою вину он в судебном заседании не признал, но суд принял во внимание доказательства, представленные обвинением. Он приговорен к 7 годам лишения свободы. Сведения о нем внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. Ему инкриминировали развращение малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

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