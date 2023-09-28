Педагог уже уволился с работы по собственному желанию.

Факты развращения учителем несовершеннолетних в одной из школ Чернигова могли скрывать.

Как сообщили в полиции Черниговской области, в связи с этим сегодня открыто производство по ст. 396 Уголовного кодекса Украины (сокрытие тяжкого преступления) в отношении должностных лиц учреждений образования Чернигова, которые могли скрывать факты развращения несовершеннолетних учителем.

Отмечается, что 26 сентября в полицию поступила информация от родителей одной из школ Чернигова о том, что 58-летний учитель совершает развратные действия в отношении малолетних учениц. Полиция на месте собрала заявления от родителей пострадавших детей, опросила более 40 человек – учеников и учителей школы.

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Правоохранители также установили, что ранее никаких заявлений и сообщений о совершении развратных действий этим учителем в полицию не поступало. Однако следствие получило информацию, что фигурант производства мог совершать такие деяния в прошлом. Поэтому открыто производство по сокрытию преступления. Хотя, как пояснили в полиции, подозреваемых по этому делу пока нет, изучаются все обстоятельства.

Правоохранители обратились к жителям Чернигова дать показания, если владеют какой-то информацией об этих событиях.

В то же время начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Белогура сообщил, что был шокирован этой историей.

"Недопустимыми являются любые проявления насилия в отношении детей, а со стороны учителя – тем более. По информации, которую предоставила администрация школы, по сей день никаких жалоб на учителя, являющегося фигурантом инцидента, от учеников, родителей, других участников образовательного процесса, не поступало", - отметил он.

Белогура также уточнил, что 26 сентября этот работник написал заявление на увольнение с работы по собственному желанию.

Учителя физкультуры из Чернигова подозревают педофилии - детали

27 сентября и. о. городского головы Александр Ломако заявил о фактах развращения учеников 4-го класса одной из школ Чернигова учителем физкультуры, о чем сообщили родители детей.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Продолжается следствие.

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