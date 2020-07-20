В Одессе пассажир маршрутки избил беременную женщину, чтобы не уступать место

Полиция открыла уголовное производство.

В Одессе пассажир маршрутки избил беременную женщину, которой не хотел уступать место.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, об инциденте, который произошел в городском общественном транспорте, по спецлинии «102» сообщили очевидцы.

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По предварительным данным, между 26-летней беременной женщиной и 38-летним мужчиной произошел конфликт из-за того, что одессит не желал уступить беременной место.

Отмечается, что словесная перепалка переросла в потасовку, во время которой беременная женщина получила травму губы.

По словам очевидцев, в маршрутном такси №168 крупного телосложения мужчина ударил молодую женщину, по внешнему виду которой было видно, что она беременна.

Мать потерпевшей, которая сопровождала дочь, написала в полицию заявление. Сейчас по данному факту начато уголовное производство.

«В рамках расследования будут устанавливаться полные обстоятельства происшествия с предоставлением правовой оценки действиям каждого ее участника. Потерпевшей выписали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений», - сообщили в главке.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (нанесение телесных повреждений средней степени тяжести) Уголовного кодекса Украины.

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