Шестеро погибших: в полиции раскрыли подробности жуткого ДТП на Одесщине и показали видео с места аварии

Одна из машин выехала на встречную полосу, после чего произошло столкновение.

В полиции раскрыли подробности жуткой дорожной аварии, которая произошла сегодня в Одесской области и унесла жизни шестерых человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.

"Все участники дорожно-транспортного происшествия установлены. В автомобиле "ВАЗ" ехали четверо 23-летних мужчин. Они - бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха и все погибли на месте происшествия. Во встречном направлении, к с. Приморское Килийского района, на автомобиле Mitsubishi Outlander ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сидении, погибли на месте, еще трое - в больнице", - говорится в сообщении.

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Правоохранители предварительно установили, что столкновение транспортных средств произошло, когда "ВАЗ" выехал на встречную полосу.

"По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз", - отметили в полиции.

В пресс-службе Одесской облгосадминистрации сообщили, что ДТП произошло в пяти километрах от села Сафьяны. На место происшествия были направлены три бригады "скорой" помощи.

Пострадавшие доставлены в Измаильскую больницу. В частности, госпитализированы 35-летний мужчина и его 30-летняя супруга, оба в тяжелом состоянии. У мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейки правого бедра. У женщины - закрытый перелом левого бедра, острая реакция на стресс.

В эту же больницу доставлен их малолетний сын. Отмечается, что его состояние оценивается медиками как удовлетворительное. В ОГА утверждают, что угрозы жизни ребенка нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, в Одесской области в результате ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы, в том числе и ребенка 2018 года рождения.

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