Защищал девушку: в Запорожье избили бойца "Азова", он в коме

Состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым, мужчина находится в коме.

В Запорожье полиция задержала злоумышленника, который ударил по голове бойца батальона «Азов».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

«21 июля около 23:55 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что от одного из торговых центров города доставили местного жителя 1991 года рождения с травмами головы. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым, мужчина находится в коме», - говорится в сообщении.

Читайте такжеГоловой об асфальт: во Львове подростки жестоко избили своего сверстника (видео)

В полиции отмечают, что пострадавший - военнослужащий, прибывший в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил. «Возле продовольственного супермаркета по улице Космической он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту и агрессивный молодчик нанес потерпевшему удары по голове, после чего он потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении.

Работники полиции установили личность подозреваемого. «Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, на Запорожье правоохранители задержали нетрезвого мужчину с боевой гранатой.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram