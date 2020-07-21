Пьяный экс-АТОшник с гранатой угрожал перекрыть дорожное движение на Запорожье (фото)

Предварительно установлено, что боеприпас он привез из зоны проведения операции Объединенных сил.

На Запорожье правоохранители задержали нетрезвого мужчину с боевой гранатой.

Читайте такжеВ центре Луцка прогремели взрывыКак сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области, изъятый боеприпас направлен на исследование. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Открыты уголовные производства.

«20 июля в 17:15 поступило сообщение от местного жителя, который заявил, что у него есть взрывное устройство и сейчас он будет перекрывать дорожное движение. Несколькими минутами позже в дежурную часть отдела полиции поступило еще одно сообщение о том, что в продуктовый магазин, расположенный на Бульваре Центральном в городе Васильевка зашел вооруженный гражданин с предметом, похожим на гранату», – говорится в сообщении.

По указанному адресу выехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции во главе с руководством Васильевского отдела полиции.

«Оценивая ситуацию, которая сложилась в магазине, мной было принято решение лично пойти на контакт с нарушителем, чтобы вовремя предупредить опасный ход событий. Мужчина не ожидал активных действий с моей стороны, поэтому удалось быстро приблизиться к нему и отобрать боеприпас. Его я передал специалистам-взрывотехникам, которые вскоре прибыли на место происшествия», - рассказал и.о. начальника Васильевского отдела полиции Максим Белоусов.

Подозреваемым оказался ранее судимый за корыстные преступления местный житель 1968 года рождения, который к тому же, согласно заключению медицинского освидетельствования, находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что боеприпас он привез из зоны проведения операции Объединенных сил.

Ранее УНИАН писал, что 21 июля в центре Луцка вооруженный террорист захватил пассажиров автобуса.

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