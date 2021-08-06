Кроме того, дело о нападении на танцора Евгения Гончаренко до сих пор не передали в суд.

Работник Управления государственной охраны Евгений Беспалый, задержанный за нападение на Евгения Гончаренко, танцора шоу-балета певицы Нади Дорофеевой, может быть причастен к еще одному преступлению.

"Следователи ГБР проверяют информацию о причастности сотрудника Управления госохраны к другим подобным преступлениям", - сообщает OBOZREVATEL.

По информации издания, недавно соседи Беспалого заявляли о еще одном избиении, однако уголовное дело тогда не открывалось.

Кроме того, в ГБР объяснили, почему дело об избиении танцора до сих пор не передали в суд. По данным Бюро, еще не завершена экспертиза, которая должна ответить на вопрос, какой тяжести травмы получил потерпевший.

Читайте такжеИзбитый танцор Дорофеевой все еще в коме: семья собирает деньги"На сегодня проведены все необходимые оперативно-следственные действия, допрошены свидетели уголовного правонарушения, изъяты и проанализированы записи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей, назначены экспертизы", - отметила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Избили танцора Дорофеевой: что известно

1 августа украинская певица Надя Дорофеева рассказала на своей странице в Instagram, что неизвестный избил ее танцора Евгения.

"Друзья, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на виде, избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и еще один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому", - поделилась подробностями певица.

Впоследствии выяснилось, что нападавший - военнослужащий УГО Украины Евгений Беспалый. Управление государственной охраны назначило служебное расследование, на время которого военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей. Правоохранители задержали мужчину.

Впоследствии соцсеть удалила пост Дорофеевой за "травлю или преследование". Об этом певица сообщила в своих сторис.

Автор: Катерина Комолова