Певица напомнила, что виновного в избиении нашли и опознали, а видео инцидента уже опубликовали в сети.

Украинская певица Надя Дорофеева призвала довести до конца дело об избиении своего танцора Евгения Гончаренко.

Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.

"Женя все еще находится в медикаментозной коме…вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее!! Виновного нашли и опознали, видео того, как все произошло, уже в сети! Надеемся на лучшее! Нужно довести дело до конца!" - написала она.

Также певица призвала своих поклонников "посылать самые добрые мысли Жене, чтобы он скорее поправился и восстановился".

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Танцора Дорофеевой избили: что известно

1 августа украинская певица Надя Дорофеева рассказала на своей странице в Instagram, что неизвестный избил ее танцора Евгения возле столичного гей-клуба.

"Друзья, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и еще один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому", - поделилась подробностями певица.

Впоследствии выяснилось, что нападавший - военнослужащий УГО Украины. Управление государственной охраны назначило служебное расследование, на время которого военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По состоянию на 2 августа соцсеть удалила пост Дорофеевой за "травлю или преследование". Об этом певица сообщила в своих сторис.

Автор: Иван Бойко