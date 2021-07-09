Инцидент произошел в поезде №142 в вагоне с купе.

В поезде "Укрзализныци" сообщением Одесса-Мариуполь появился "инновационное кондиционер" - выпавшее окно. Пассажиры вагона засняли, как оконная рама стоит на полу в коридоре, а из улицы дует прохладный ветерок.

Видео опубликовала депутат Запорожского горсовета Виталина Яковлева на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в поезде №142 в вагоне с купе.

"Хотите немного кошмара? Поезд Одесса - Мариуполь, вагон КУПЕ. Выпало ОКНО, Карл!!!", - написала пассажирка.

К утру окно таки вставили, а УЗ прокомментировала ситуацию:

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Автор: Виктория Гордиенко