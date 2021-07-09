В поезде "Укрзализныци" выпало окно / фото УНИАН
В поезде "Укрзализныци" сообщением Одесса-Мариуполь появился "инновационное кондиционер" - выпавшее окно. Пассажиры вагона засняли, как оконная рама стоит на полу в коридоре, а из улицы дует прохладный ветерок.
Видео опубликовала депутат Запорожского горсовета Виталина Яковлева на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в поезде №142 в вагоне с купе.
"Хотите немного кошмара? Поезд Одесса - Мариуполь, вагон КУПЕ. Выпало ОКНО, Карл!!!", - написала пассажирка.
В вагоне поезда Одесса-Мариуполь выпало окно
К утру окно таки вставили, а УЗ прокомментировала ситуацию:
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