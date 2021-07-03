Политик решил разобраться и инициирует проведение заседания следственной комиссии.

"Укрзализныця" попала в очередной скандал после того, как народный депутат от "Слуги народа" Александр Качур пожаловался на выданные ему в вагоне класса "люкс" комплекты постельного белья с дырами и грязными пятнами. Политик решил разобраться и инициирует проведение заседания следственной комиссии.

В своем Telegram-канале "слуга" опубликовал фото постельного белья, которое получил в поезде.

"Обнаружил сегодня очередную дыру в УЗ. И это "люкс". Зато у них премии в Набсовете по 500 тысяч. Распечатка второго комплекта оказалась неудачной. Простыня грязная, как и схемы, на которых отмывались деньги за её стирку. Фото 3-й простыни с дыркой выкладывать не буду. Думаю, вы верите мне на слово", - возмущается нардеп.

Качура добавил, что и на третьей простыне оказалась дырка. Он обратился с претензиями к проводнику, который по факту жалобы пассажира составил акт.

"По возвращению в Киев займусь подрядчиком, который получает бюджетные деньги за такие «услуги». Буду просить коллегу Юлию Гришину вызвать ответственных лиц на заседание в следственную комиссию", - написал нардеп.

Это уже не первый скандал, который случился в Укрзализныце за последнее время. Так, недавно пассажиры поделились впечатлениями от поездок в «люксовых» купе поездов «Укрзализныци» в жару. В некоторых вагонах не работают кондиционеры, и температура воздуха на днях переваливала за 31 градус. А билет обошелся пассажирке в 717 гривень.

Тем временем на рельсовом автобусе, который ездит по маршруту Смела - Черкассы, кондукторы недобросовестно выполняют свою работу, открыто предлагая ехать за меньшую сумму, однако без билета.

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Автор: Виктория Гордиенко