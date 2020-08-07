В Днепре задержали киллера, которого разыскивает Интерполом (фото)

Мужчина разыскивался Интерполом за убийство в Болгарии.

В Днепре задержали киллера, разыскиваемого Интерполом за убийство человека в Болгарии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

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Сообщается, что за совершение заказного убийства на территории Болгарии в 2016 году 35-летний мужчина был объявлен в розыск. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, злоумышленник использовал документы, выданные на другое имя.

Как отмечается, в автомобиле задержанного правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, документы на имя другого человека, но с фотографией злоумышленника. Происхождение и основания получения изъятых документов будут устанавливаться правоохранителями.

Продолжаются следственные действия, лицо проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

С целью дальнейшей коммуникации с иностранными коллегами о задержании разыскиваемого лица полицейские уже сообщили Интреполу.

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