В Днепре задержали киллера, которого разыскивает Интерполом (фото)
В Днепре задержали киллера, разыскиваемого Интерполом за убийство человека в Болгарии.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
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Сообщается, что за совершение заказного убийства на территории Болгарии в 2016 году 35-летний мужчина был объявлен в розыск. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, злоумышленник использовал документы, выданные на другое имя.
Как отмечается, в автомобиле задержанного правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, документы на имя другого человека, но с фотографией злоумышленника. Происхождение и основания получения изъятых документов будут устанавливаться правоохранителями.
Продолжаются следственные действия, лицо проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.
С целью дальнейшей коммуникации с иностранными коллегами о задержании разыскиваемого лица полицейские уже сообщили Интреполу.
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