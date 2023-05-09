Также коллаборантка "сливала" оккупантам информацию о Силах обороны во фронтовых районах Донетчины.

К 12 годам за решеткой приговорена личный информатор кадрового сотрудника российской военной разведки РФ генерал-майора Сергея Дубинского, который причастен до сбития пассажирского самолета "Боинг" MH-17 в июле 2014 года.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленницу задержали в июне прошлого года в результате спецоперации в Кременчуге, где она пыталась скрываться от правосудия.

Отмечается, что суд назначил ей наказание в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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По данным следствия, приспешницей агрессора является личная Информатор кадрового сотрудника российской военной разведки РФ генерал-майора Дубинского, также известного под позывным "Хмурый".

"Именно он причастен к сбитию пассажирского самолета "Боинг", который выполнял рейс MH-17 в июле 2014 года. Установлено, что вражеская информаторка, которая жила в поселке Благодатное Донецкой области, лично знакома с террористом. После начала полномасштабного вторжения она вышла через анонимный мессенджер на "Хмурого" и предложила свою помощь в войне против Украины. По его указанию злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районах Угледара, Павловки и Великой Новоселки. Также она передавала военной разведке РФ информацию о фортификационных сооружениях и инженерных заграждениях украинских войск на Восточном фронте", - говорится в сообщении.

Кроме того, как проинформировали в спецслужбе, коллаборантка проводила видеофиксацию последствий российских воздушных атак на территории региона и отправляла агрессору соответствующие "отчеты".

"Еще одной ее задачей был сбор и передача врагу персональных данных участников движения сопротивления на временно оккупированной территории на востоке Украины. Во время обысков по адресу временного проживания злоумышленницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности. На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал ее виновной по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины", - заявили в СБУ.

Сбитие самолета рейса MH17

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

17 ноября окружной суд Гааги подтвердил, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году российской ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском Донецкой области. Также суд заочно приговорил к пожизненному заключению трех боевиков: экс-офицера ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. По данным Международной следственной группы JIT (Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина), именно они участвовали в транспортировке ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет.

Президент РФ Владимир Путин лично одобрил ввоз на территорию Украины ракеты, с которой был сбит самолет рейса MH17 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. Международная группа заявила, что "есть веские основания полагать", что Путин подписал решение о разрешении использовать российскую ракетную систему, которой позже было сбито воздушное судно.