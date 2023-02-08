Расследующая дело о крушении в 2014 году международная группа получила в распоряжение "убедительные доказательства" прямой причастности к катастрофе президента РФ.

Президент РФ Владимир Путин лично одобрил ввоз на территорию Украины ракеты, из которой был сбит самолёт рейса MH17 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Международная группа заявила, что "есть веские основания полагать", что Путин подписал решение о разрешении использовать российскую ракетную систему, которой позже было сбито воздушное судно. Как уточняет Reuters, прокуроры "располагают убедительными доказательствами".

По их словам, доказательств, однако, недостаточно для возбуждения уголовного дела.

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Также, по данным группы, последнее расследование многое рассказало о процессе принятия решения в поставке ракетного комплекса, однако выяснить, почему была выпущена ракета и кто нажал на кнопку, не представляется возможным. По данным прокуратуры, имеющиеся доказательства "недостаточно конкретны, чтобы привести к обвинительным приговорам в суде. Именно поэтому в настоящее время новые судебные процессы не возбуждаются".

Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области - предыстория

17 июля 2014 года над восточной Украиной в самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines попала российская ракета, выпущенная из установки "Бук", в результате чего погибли 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В январе Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял жалобу Украины и Нидерландов на Россию. Приняв дело к рассмотрению, Трибунал установил, что "территории востока Украины, контролируемые сепаратистами с 11 мая 2014 года как минимум по 26 января 2022 года, находились под юрисдикцией России". Это означает "нахождение в этом районе крупного контингента российских военнослужащих".

17 ноября окружной суд Гааги подтвердил, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году российской ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском Донецкой области. Также суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих боевиков: экс-офицера ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. По данным международной следственной группы JIT (Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина), именно они участвовали в транспортировке ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет. Суд считает, что сбитие пассажирского рейса Malaysia Airlines было ошибкой боевиков, которые приняли пассажирский самолёт за военный. При этом прокуратура Нидерландов заявила, что не будет требовать от РФ их экстрадиции, так как шансы подобного шага со стороны Москвы нулевые.

Четвертого участника дела, Олега Пулатова, суд признал невиновным.

После развязанной войны против Украины Москва начала денонсировать международные конвенции, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Кремль перестал признавать юрисдикцию Страсбургского суда. Однако Нидерланды утверждают, что преступление было совершено в то время, когда Россия полностью принимала Конвенцию, и поэтому любой приговор должен иметь обязательную силу для нее.