В жуткой аварии погибли 13 человек.

Журналистам удалось выяснить подробности смертельной аварии в Черниговской области, которая унесла жизни 13 человек.

Как пишет "Обозреватель", у фуры, которая столкнулась с маршруткой, обнаружили проблемы с колесами.

"По фуре высота протектора в норме, но есть нарушения. На полуприцепе на первой паре колес - расслоение резины, на третьей – распаровка. Есть дефект и на правом колесе первой пары тягача", – рассказал источник издания.

Полную информацию о техническом состоянии обоих авто предоставят эксперты.

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В полиции журналистам неофициально говорят, что если бы за техническим состоянием автомобиля следили должным образом, таких больших жертв можно было избежать.

"Много аварий в Украине происходит из-за "лысой резины", а также из-за того, что водители вовремя не переобувают автомобили", – говорит источник.

Смертельное ДТП с маршруткой в Черниговской области - что известно

7 декабря около 07:55 вблизи села Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна - Чернигов".

В результате аварии погибли 13 человек, еще 7 пострадали. Состояние пострадавших, которые госпитализированы в областную больницу, городскую больницу №2 и областную детскую больницу, медики характеризуют как тяжелое и средней тяжести.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.

Водителю фуры, который является вероятным виновником ДТП, вручили подозрение о совершении правонарушения, он задержан.

Автор: Юрий Годован