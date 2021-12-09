Несмотря на травмы, мужчину доставили в зал суда и взяли под стражу на два месяца.

В Чернигове водителю грузовика, который допустил столкновение с маршруткой, в результате чего погибли 13 человек и пострадали 7, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил УНИАН спикер Черниговской областной прокуратуры Валерий Литовченко, соответствующее решение принял сегодня Новозаводской районный суд Чернигова.

"Согласно решению суда, подозреваемого два месяца будут держать под стражей", - отметил Литовченко.

Несмотря на травмы, водителя доставили в зал суда. 44-летний житель Черниговского района своей вины не признал. Мужчина сказал, что момент аварии не помнит, а только то, что автомобили перед его грузовиком начали притормаживать.

Авария под Черниговом: что известно

7 декабря около 07:55 вблизи села Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна - Чернигов".

Читайте такжеВсех 13 жертв аварии под Черниговом идентифицировалиВ результате аварии погибли 13 человек, еще 7 пострадали. Состояние пострадавших, которые госпитализированы в областную больницу, городскую больницу №2 и областную детскую больницу, медики характеризуют как тяжелое и средней тяжести.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.

Водителю фуры, который является вероятным виновником ДТП, 8 декабря вручили подозрение о совершении правонарушения.

8 декабря в Черниговской области объявили Днем траура.

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Автор: Ирина Синельник