Пострадавший медик в результате инцидента получил химические ожоги глаз и обратился в полицию.

В ровенской больнице пьяный 24-летний мужчина напал на 45-летнего врача-травматолога и распылил ему в лицо слезоточивый газ.

В результате инцидента врач получил химические ожоги глаз, сообщила пресс-служба полиции Ровенской области. Там отметили, что нападение произошло в ночь на 28 августа, в приемном отделении Ровенской Центральной городской больницы.

Как предварительно выяснили полицейские, медики скорой выезжали на вызов и доставили для оказания помощи 24-летнего жителя Ровно с резаными ранами рук и запахом алкоголя. Вместе с ним в больницу приехала и 21-летняя девушка.

В сообщении отмечается, что в ожидании дежурного врача оба начали вести себя неадекватно, нецензурно ругались на медперсонал. В дальнейшем между 45-летним медиком и мужчиной возник конфликт и потасовка, во время которой 24-летний злоумышленник достал газовый баллончик и распылил в лицо врачу слезоточивый газ.

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Пострадавший врач в результате инцидента получил химические ожоги и обратился в полицию.

24-летний мужчина неоднократно попадал в поле зрения полицейских. Еще в несовершеннолетнем возрасте имел проблемы с законом из-за кражи, незаконный оборот наркотиков, также его судили за разбой.

Ровенское районное управление полиции начало расследование по статье о хулиганстве. В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

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Автор: Ирина Погорелая