Оказалось, что у матери произошел рецидив психического заболевания.

В Харькове женщина три месяца не выпускала дочь из квартиры.

Об этом Newsroom рассказала волонтер Марина Псарева.

Инцидент произошел с ученицей пятого класса одной из школ на Салтовке. В процессе подготовки к учебному году классный руководитель не смогла связаться с матерью школьницы. Девочка не пришла ни на встречу с учителем, ни на медосмотр, ни 1 сентября в школу. Поэтому учителя забили тревогу.

По словам волонтера, вместе с педагогами и родственниками школьницы она обращалась в полицию, к ювенальному инспектору, скорую помощь, ГСЧС, чтобы те помогли разузнать о состоянии девочки.

"Только на четвертый день при содействии одного из депутатов горсовета медики и правоохранители приехали на место, и сотрудники ГСЧС вскрыли дверь квартиры. Девочку в состоянии стресса передали родным, а мать госпитализировали в психиатрическую больницу", - говорится в сообщении.

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Автор: Денис Прядко