Один из блогеров станцевал на 2С1 "Гвоздика" / скриншот из видео
Блогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода" с военной техникой.
Об этом сообщает "Милитарный", ссылаясь на видео из социальной сети TikTok.
Блогерам удалось проникнуть в военные объекты несмотря на имеющуюся охрану.
На видео они осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и танцуют на ней.
На "Харьковском тракторном заводе" с 60-годов производятся легко бронированные многоцелевые транспортеры-тягачи (МТ-ЛБ), а также машины, созданные на их базе, включая САУ 2С1 "Гвоздика".
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