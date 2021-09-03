Блогерам удалось проникнуть в военные объекты несмотря на имеющуюся охрану.

Блогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода" с военной техникой.

Об этом сообщает "Милитарный", ссылаясь на видео из социальной сети TikTok.

Блогерам удалось проникнуть в военные объекты несмотря на имеющуюся охрану.

На видео они осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и танцуют на ней.

На "Харьковском тракторном заводе" с 60-годов производятся легко бронированные многоцелевые транспортеры-тягачи (МТ-ЛБ), а также машины, созданные на их базе, включая САУ 2С1 "Гвоздика".

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Автор: Денис Прядко