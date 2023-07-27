Фигуранту сообщили подозрение в госизмене, ему грозит пожизненное заключение.

Контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, который занимался подготовкой нового воздушного удара РФ по Харькову. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Злоумышленник входил в состав агентурного аппарата Главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

"Для выполнения вражеского задания он объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования Сил обороны. Кроме того, его интересовали координаты железнодорожных узлов, где разгружают военную технику и боеприпасы ВСУ для защитников города и украинских защитников на передовой", - информирует СБУ.

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По данным следователей, во время таких "вылазок" фигурант пытался также определить детали о работе стратегически важных объектов промышленности, в том числе местных авиапредприятий.

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента "на горячем" вблизи одного из промышленных объектов Харькова, где он проводил доразведку местности.

По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель, попавший в поле зрения российских спецслужб из-за своих публикаций в соцсетях, которые он делал после начала полномасштабного вторжения.

Во время обыска по адресу проживания задержанного обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые он использовал для переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи ВБ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Удар по Харькову 16 июля - что известно

Как сообщал 16 июля российская армия нанесла очередной удар по Харькову. В течение суток было совершено несколько атак. Через атаку погиб один человек, еще трое пострадали. Сообщалось о взрывах и" прилетах " в центре Харькова, попадании вражеских ракет в предприятие.

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