Вечером 16 июля российские захватнические войска повторно обстреляли Харьков, нанеся удар по тому же району.
Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет Общественное. По его данным, в 22:10 Россия обстреляла Основянский район города, попав по территории того же промышленного предприятия, которое уже подверглось атаке в тот день.
В результате удара никто не пострадал и не погиб. Атаку на город подтвердил и городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
"Город под ударом. По предварительной информации, снова обстрел Основянского района", - написал он в 22:16.
Обстрел Харькова: что известно
Вчера вечером мэр города сообщил о взрывах и "прилетах" по центру Харькова. По предварительным данным, российские захватчики атаковали город ракетами С-300.
Около 19: 00 Терехов написал, что город второй раз за сутки оказался под российской атакой. Предварительно зафиксировали попадание в Основянском районе города, возник пожар.
Впоследствии в прокуратуре сообщили, что из-за атаки погиб один человек, еще трое пострадали. Российские оккупанты могли выпустить две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области.