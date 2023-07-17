Захватчики обстреляли Основянский район.

Вечером 16 июля российские захватнические войска повторно обстреляли Харьков, нанеся удар по тому же району.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет Общественное. По его данным, в 22:10 Россия обстреляла Основянский район города, попав по территории того же промышленного предприятия, которое уже подверглось атаке в тот день.

В результате удара никто не пострадал и не погиб. Атаку на город подтвердил и городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

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"Город под ударом. По предварительной информации, снова обстрел Основянского района", - написал он в 22:16.

Обстрел Харькова: что известно

Вчера вечером мэр города сообщил о взрывах и "прилетах" по центру Харькова. По предварительным данным, российские захватчики атаковали город ракетами С-300.

Около 19: 00 Терехов написал, что город второй раз за сутки оказался под российской атакой. Предварительно зафиксировали попадание в Основянском районе города, возник пожар.

Впоследствии в прокуратуре сообщили, что из-за атаки погиб один человек, еще трое пострадали. Российские оккупанты могли выпустить две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области.

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