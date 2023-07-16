Все - работники промышленного предприятия.

В настоящее время известно об одном погибшем и трех раненых в результате удара по промышленному предприятию в Харькове.

Эти данные по состоянию на 21:20 обнародовала Харьковская областная прокуратура. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

По данным следствия, атака произошла в 18:50 по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова.

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Предварительно, россияне выпустили две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

"Сейчас известно об одном погибшем и трех раненых - все работники промышленного предприятия. Данные уточняются", - отметили в прокуратуре.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате удара россиян погиб гражданский мужчина 1999 года рождения, который был работником этого предприятия.

Удар по Харькову

Сегодня россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Эта ракетная атака стала уже второй в течение суток.

Местные власти сначала сообщали о раненых и погибшем, однако затем опровергли данные о погибшем.

В то же время, около 21:35 в области снова была объявлена воздушная тревога, а местные СМИ сообщили о звуках взрывов, вероятно, за пределами Харькова.

Как известно, россияне обстреливают Харьковщину почти ежедневно. В частности, ночью 16 июля российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову четыре ракеты ЗРК С-300, две из которых взорвались на подлете, а две другие - попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие.

Кроме того, в результате обстрела села Колодезное Купянского района погиб 33-летний мужчина, а еще один мужчина получил ранения.

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