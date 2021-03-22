На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева.

На электронный адрес столичной полиции поступило сообщение о том, что возле админздания на улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели.

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Сейчас правоохранители проводят тщательную проверку прилегающей территории и транспортных средств, которые находятся рядом. Кроме того, усилия правоохранителей направлены на установление личности «минера».

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции. После завершения проверки ей будет предоставлена правовая квалификация.

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Автор: Денис Прядко