На электронный адрес столичной полиции поступило сообщение о том, что возле админздания на улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели.
Читайте такжеВ столице участники акции #SaveФОП перекрыли движение по Европейской площади (фото)
Сейчас правоохранители проводят тщательную проверку прилегающей территории и транспортных средств, которые находятся рядом. Кроме того, усилия правоохранителей направлены на установление личности «минера».
Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции. После завершения проверки ей будет предоставлена правовая квалификация.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Школьница на спор с подругой "заминировала" школу в Чернигове (фото)
- В Киеве ФОПы вышли на протест против жесткого карантина (фото, видео)
- В столице участники акции #SaveФОП перекрыли движение по Европейской площади (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram