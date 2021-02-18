После вступления в так называемую "группу смерти" поведение киевлянки начало меняться.

Родственник 13-летней киевлянки, прыгнувшей с 17 этажа многоэтажки, рассказал о влиянии на ребенка так называемых "групп смерти".

Подробности инцидента в Facebook сообщил Вячеслав Выдыборец.

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По его словам, девочка увлекалась рисованием, стихами, изучением языков, а также имела хорошие отношения с семьей. Но после вступления в так называемую "группу смерти" поведение киевлянки начало меняться.

"Пропало желание делать уроки, не выпускала телефон из рук во время еды и занятий. На вопрос бабушки: "Как дела?", отвечала: "Еще пока не сдохла". Часто рисовала черной ручкой людей без глаз", – делится мужчина.

Однажды, выходя с бабушкой из дома, поинтересовалась, как человек падает с балкона, а потом сделала фото балкона соседней многоэтажки и кому-то прислала.

"Несколько ночей перед трагедией Ника не спала. Ей просто не давали спать. Как выяснилось, каждую ночь ровно в 4:20 "кураторы" давали ей задание. От бессонницы поднялось давление и очень болела голова", – уточнил Выдыборец.

"Приходя домой из школы, делилась абсолютно всеми новостями, но о группе умалчивала. Уже после трагедии выяснилось, что перед прыжком она отправила голосовое сообщение "Наконец-то я умру", – написал мужчина, добавив, что из переписки с незнакомцами сохранились только несколько рисунков.

Серия загадочных отравлений

Накануне в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы глотнуть 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин.

17 февраля еще две школьницы – на этот раз из Умани – попали в больницу с отравлением. По 10 таблеток Дротаверина дети приняли на территории школы. Сейчас они под наблюдением медиков.

18 февраля в Украине подтвердили третий случай отравления школьника таблетками. На этот раз врачи спасали жизнь 15-летнего киевлянина.

Что такое Дротаверин

Дротаверин, которым отравились школьники, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: УНИАН