Не обошлось без употребления алкоголя.

В одном из киевских парков мужчина и женщина решили заняться сексом, не обращая внимания на прохожих.

Соответствующее видео обнародовано на странице столичной Муниципальной охраны в Facebook.

"Лето - горячая пора! Пара занялась любовью посреди парка. Мимо них проходили люди, не оценили и обратились в Муниципальную охрану. Ситуацию урегулировали", - говорится в сообщении.

Судя по видео, мужчина с женщиной находились в состоянии алкогольного опьянения, рядом с ними также видна бутылка с алкоголем. Примечательно, что женщина едва держалась на ногах, мужчина во время общения вовсе лежал.

Подобный случай для Украины - не редкость. Напомним, ранее в сети появился ролик с неизвестной парой, которые якобы осуществляют половой акт на смотровой площадке Ратуши Ивано-Франковска. Реагируя на это, мэр города Руслан Марцинкив предложил ввести платную услугу за любовь на фоне панорамы города.

До этого в Кременчуге Полтавской области нетрезвая пара занялась сексом на глазах у полиции. Патрульные остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения. Но он внезапно закрылся в машине и начал заниматься сексом со своей пассажиркой.

Автор: Иван Бойко