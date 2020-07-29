В Кременчуге пьяная пара занялась сексом на глазах у полиции (видео 18+)

Патрульные остановили нетрезвого водителя, а он заперся в авто и начал заниматься сексом с пассажиркой.

В Кременчуге пьяная пара занялась сексом на глазах у полиции.

Об этом ТСН.uа сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кременчуга.

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Инцидент произошел вечером 28 июля на Раковке. Патрульные остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения. Но он внезапно закрылся в машине и начал заниматься сексом со своей пассажиркой.

Происшествие сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсети. На записи видно, что водитель не реагировал на полицию, которая стояла перед его автомобилем и продолжал заниматься любовью.

Осторожно! На видео присутствуют сцены сексуального характера! 18+

Как сообщал УНИАН, в России супруги занимались сексом в салоне самолета отечественного авиаперевозчика, несмотря на пассажиров, сидящих рядом.

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