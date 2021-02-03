Видео стало вирусным в сети.

В Ивано-Франковске могут ввести платную услугу за любовь на фоне панорамы города.

Читайте такжеВ Киеве мужчина лег спать прямо в вагоне метро (фото)Об этом написал на своей странице в Facebook Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, отреагировав на видеролик, в котором пара занимается сексом на смотровой площадке городской Ратуши.

"Новую услугу введем на Ратуше! 100 000 грн. за занятие любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию Ратуши! Есть идея поручить КП "Центр развития города и рекреации!",- говорится в заметке.

2 февраля в сети Instagram около 16:00 появился ролик с неизвестной парой, которая якобы совершает половой акт на смотровой площадке Ратуши. Видео обнародовал известный франковский блогер f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y. на своей странице. Хотя из-за большого приближения камеры качество видео не очень хорошее, однако четко заметно, что это городская Ратуша. Видео стало вирусным в сети.

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Автор: Богдан Яриш