Гонки на BMW в Одессе: задержанный 12-летний мальчик является фигурантом 10 уголовных производств

Ребенок, устроивший вчера на иномарке "гонки" с полицией, в феврале угнал автомобиль Nissan.

В Одессе катавшийся на BMW 12-летний мальчик является фигурантом 10 уголовных производств.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, подросток, который 3 июня на иномарке устроил «гонки» с полицией, похитил ключи от нее у своего знакомого и решил покататься.

Как отмечается, проехав около 100 метров, он попал в поле зрения патрульных, от которых пытался скрыться, но после двух ДТП автомобиль заглох.

«На место происшествия были вызваны родители ребенка. Вместе их доставили в территориальный отдел полиции», - сообщили в полиции.

Отмечается, что подросток является фигурантом 10 уголовных производств, из которых расследование по восьми уже передано в суд. В их числе – кража телефонов, кошельков, велосипеда, а также совершенный в феврале угон автомобиля Nissan. Данная машина была угнана на ул. Святослава Рихтера. На этой же улице несовершеннолетний злоумышленник был обнаружен полицейскими вчера за рулем BMW.

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Отмечается, что мальчик воспитывается в благополучной семье. На протяжении текущего года родители уже 8 раз привлекались к административной ответственности.

После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать будет привлечена к административной ответственности в девятый раз - по ч. 2 ст. 184 КУоАП.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Одессе 12-летний мальчик устроил «гонки» с полицией на BMW. Пытаясь скрыться от патрульных, подросток попал в два ДТП, автомобиль дымился и двигатель глох, но нарушитель не хотел останавливаться и открывать дверь. Чтобы извлечь злоумышленника из машины, которая заглохла после наезда на бордюр на ул. Святослава Рихтера, пришлось разбивать боковое стекло.

Очевидцы утверждали, что BMW принадлежит матери мальчика, которую он якобы ранее сбил, «прокатив на капоте» этой машины.

Как известно, в Одессе в феврале текущего года 12-летний ребенок угнал Nissan. По данным полиции, к ним обратился 29-летний владелец автомобиля, который заявил, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть. Машина была припаркована возле жилого дома на улице Святослава Рихтера.

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