В Одессе 12-летний мальчик устроил "гонки" с полицией на BMW своей матери (видео)

Дважды попав в ДТП, мальчик отказывался выходить из салона. Чтобы его вытащить из машины, пришлось разбить стекло.

В Одессе 12-летний мальчик устроил «гонки» с полицией на автомобиле BMW, который принадлежит его матери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, вчера днем патрульные получили информацию об иномарке, за рулем которой может быть подросток и возможно совершение ДТП.

Соответствующий описанию автомобиль BMW на «еврономерах» инспекторы увидели после 21:00 – машина двигалась по улице Святослава Рихтера в сторону международного аэропорта «Одесса». На требования остановиться, водитель не реагировал и продолжал движение.

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«Понимая, что за рулем может быть ребенок, инспекторы, чтобы его не пугать, не применили меры, предусмотренные в подобных ситуациях. То есть, «не зажимали», не перекрывали путь, не выставляли на проезжую часть спецсредства, не применяли оружие и пр. Обеспечивалось сопровождение, передавалась соответствующая информация в эфир, подтягивались другие экипажи…», - рассказали в пресс-службе.

Также осуществлялся отвод транспорта, чтобы исключить столкновения с другими машинами.

Как отмечается, указанная иномарка выехала на Овидиопольскую дорогу, сделала круг возле аэропорта и попала в ДТП, столкнувшись со столбом. При этом водитель снова продолжил движение, не реагируя на требования правоохранителей остановиться.

В то же время, как сообщили в управлении, по внешнему виду BMW было видно, что оно неисправно - «закипает», из-под капота идет дым, двигатель периодически глохнет.

Через некоторое время, вернувшись на ул. Святослава Рихтера, машина во время движения наехала на бордюр и заглохла. Правоохранители подбежали к автомобилю, но дверцы были закрыты изнутри, водитель не выходил.

«Поэтому инспекторы с помощью горожан, которые подоспели на помощь, высадили боковое стекло и сами открыли машину. Оказалось, что за рулем – 12-летний мальчик…», - рассказали в пресс-службе.

На место происшествия была вызвана мать ребенка, представители ювенального подразделения полиции. Иномарка отправлена на штрафплощадку.

Со слов очевидцев происшествия, 12-летнему «гонщику» за руль позволила сесть мать на ул. Гастелло. Якобы мальчик сбил ее, «прокатив на капоте» и уехал. Его остановили и вернули матери, но он снова сел за руль, уехал, после чего и произошли вышеописанные события.

Как отмечают в социальных сетях очевидцы, ребенок управлял иномаркой, сидя на подушке. После столкновения со столбом, машина ехала на спущенных шинах. Когда его вытянули из салона, он не выглядел перепуганным, создавалось впечатление, что «мальчик готов ринуться в бой».

Также в социальных сетях обнародовано видео того, как люди разбивают стекло и достают мальчика из салона.

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