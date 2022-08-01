Смерть украинского бизнесмена Алексея Вадатурского могла быть целенаправленным убийством. Он погиб при обстреле оккупантами Николаева.
Об этом рассказал новый генеральный прокурора Украины Андрея Костина в эфире телемарафона.
"Сейчас действительно одна из версий - целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначено несколько экспертиз, было опрошено более 50 свидетелей", - отметил Костин.
При этом он указал, что Офис генпрокурора обнародует новую информацию "очень быстро, с условиями того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию".
Гибель бизнесмена Вадатурского - что известно
Поссийские оккупанты осуществили мощный обстрел Николаева. Мэр города Александр Сенкевич назвал его сильнейшим с начала полномасштабного вторжения РФ, захватчики выпустили по Николаеву около 40 ракет.
Позже стало известно, что в результате вражеского обстрела погиб Герой Украины Алексей Вадатурский вместе со своей женой.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что гибель бизнесмена была не случайностью, а продуманным преднамеренным убийством.
Позже кремлевские пропагандисты Маргарита Симоньян и Борис Рожин фактически подтвердили, что Вадатурского целенаправленно убили.