Андрей Костин отметил, что уже назначено несколько экспертиз

Смерть украинского бизнесмена Алексея Вадатурского могла быть целенаправленным убийством. Он погиб при обстреле оккупантами Николаева.

Об этом рассказал новый генеральный прокурора Украины Андрея Костина в эфире телемарафона.

"Сейчас действительно одна из версий - целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначено несколько экспертиз, было опрошено более 50 свидетелей", - отметил Костин.

При этом он указал, что Офис генпрокурора обнародует новую информацию "очень быстро, с условиями того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию".

Гибель бизнесмена Вадатурского - что известно

Поссийские оккупанты осуществили мощный обстрел Николаева. Мэр города Александр Сенкевич назвал его сильнейшим с начала полномасштабного вторжения РФ, захватчики выпустили по Николаеву около 40 ракет.

Позже стало известно, что в результате вражеского обстрела погиб Герой Украины Алексей Вадатурский вместе со своей женой.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что гибель бизнесмена была не случайностью, а продуманным преднамеренным убийством.

Позже кремлевские пропагандисты Маргарита Симоньян и Борис Рожин фактически подтвердили, что Вадатурского целенаправленно убили.

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