В местах прилетов возникло несколько пожаров и повреждены жилые дома.

В ночь на 31 июля российские оккупанты массированно обстреляли Николаев.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное сильнейшему за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра", - сообщил он.

По словам Сенкевича, взрывы в городе, в том числе от кассетных снарядов, начали раздаваться с начала тревоги, а в местах попаданий начались пожары.

"Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели. Собираем подробную информацию", - добавил он.

Как писал УНИАН, воздушную тревогу на Николаевщине объявили в час ночи. Почти сразу после этого в городе услышали мощные взрывы. По словам Сенкевича, в Николаеве были "прилеты" кассетных боеприпасов. Взрывная волна и обломки снарядов повредили жилые дома, а в местах попаданий начались пожары.

Воздушная тревога в Николаевские области продолжалась до утра. Оккупанты продолжили бить по Николаеву: около 5 утра в городе снова начались мощные обстрелы.

Российская атака на Николаев

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью российские оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". В результате обстрела в двух районах повреждены дома: в них выбиты окна, двери, разрушены балконы. Предварительно известно, что один человек погиб, шестеро - получили ранения.

А 29 июля россияне обстреляли остановку общественного транспорта в Николаеве. Сразу сообщалось о пяти погибших местных жителей. Позже в больнице скончались двое мужчин в возрасте 45 и 43 лет, которые получили ранения при ударе.

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