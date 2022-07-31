Вадатурский погиб вместе с женой в результате удара оккупантов по Николаеву.

Российские пропагандисты Маргарита Симоньян и Борис Рожин подтверждают, что гибель Алексея Вадатурского и его супруги в результате обстрела Николаева была целенаправленным убийством. Таким образом бизнесмену отомстили за поддержку своей страны.

Внимание на опубликованные посты пропагандистов в Telegram обратил журналист Денис Казанский.

Симоньян написала, что "денацификация в действии", Рожин назвал гибель Вадатурского от российского снаряда "ликвидацией", обвинив бизнесмена в поддержке якобы "карательных батальонов". "Этого вычеркиваем", - цинично ответил пропагандист.

"То есть, российское командование намеренно убило пожилую семейную пару гражданских и называет это "денацификацией". Гордится этой расправой", - написал Казанский.

Напомним, оккупанты снова обстреляли Николаев в ночь на 31 июля после 01:00 и утром около 05:00. Сначала стало известно, что в результате вражеских обстрелов погиб один человек, а два были ранены.

Впоследствии выяснилось, что в областном центре российский снаряд, в частности, попал в дом Героя Украины и бизнесмена Алексея Вадатурского. Погибли Вадатурский и его жена Раиса.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что гибель бизнесмена была преднамеренным убийством. Точное попадание вражеской ракеты не просто в дом, а в спальню "не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара", объяснил он.

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