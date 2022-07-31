Отмечается, что в дом бизнесмена попал снаряд.

Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский погиб в ночь на 31 июля. В его дом попал российский снаряд во время обстрела Николаева.

Об этом сообщил глава Николаевской областной Военной администрации Виталий Ким в своем Телеграм.

"Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская. Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценен", – написал Ким.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в ночь на 31 июля после 01:00 и утром около 05:00 Николаев подвергся массированным обстрелам. Предварительно, один человек погиб, два – получили ранения.

В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учреждения образования и СТО. Также повреждены жилые дома. На местах прилетов возникло несколько пожаров.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в результате обстрела погиб Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга. Но позже он удалил свой пост.

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