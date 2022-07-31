Российские оккупанты специально организовали убийство украинского бизнесмена, владельца крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексея Вадатурского.
В Николаеве во время обстрела Вадатурского сделали конкретной целью, написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем канале в Telegram.
"Гибель Алексея Вадатурского, на мой взгляд, была не случайностью, а вполне продуманным и организованным преднамеренным убийством", - отметил он.
Подоляк считает, что точное попадание вражеской ракеты не просто в дом, а в спальню "не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара".
"...Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", - подчеркнули в ОП.
Подоляк подчеркнул, что российские варвары продолжают террористическую кампанию, чтобы запугать, дестабилизировать и сломать наше общество.
"По мнению кремлевского маниака, кампании с резонансных террористических атак высокой интенсивности (издевательства над нашими заключенными и их калечение, записанные на видео, ракетная атака на винницкий Дом офицеров, термобарический внутренний подрыв с нашими парнями в Еленовке и точечный удар по известному человеку, который имеет прямое отношение к зерну) должен заставить украинцев стать на колени, открыть ворота и сдать государство", - сказал он.