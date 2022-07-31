Этой ночью город подвергся одному из самых масштабных обстрелов с начала полномасштабной войны.

Этой ночью Николаев подвергся одному из самых масштабных обстрелов с начала полномасштабной войны. Российские убийцы выпустили по городу около 40 ракет.

Об этом сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Николаев становится вторым Мариуполем [...] Захватчики пришли на нашу землю и убивают наших людей, наши города и села. Отрезали город от водоснабжения и уничтожают инфраструктуру – написала она в телеграмме.

В облсовете призвали весь мир наконец осознать, что "русский мир" – это убийство, пытки и терроризм.

Во время обстрелов Николаева россияне используют нетипичное оружие

Около нескольких недель назад для террора Николаева рашисты начали использовать зенитно-ракетные системы С300, снаряжая их нетипичным разрывным снарядом, который имеет дополнительную максимально разрушительное действие.

В связи с этим недавние обстрелы наносят городу значительные разрушения. Другими словами, уничтожая все, что находится вокруг места попадания.

Напомним, сегодня во время обстрела Николаева оккупантами погиб Герой Украины Алексей Вадатурский вместе со своей женой. Позже кремлевские пропагандисты фактически подтвердили целенаправленное убийство бизнесмена.

Вас также могут заинтересовать новости: