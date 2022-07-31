Она считает, что его убийство могло быть преднамеренным.

Накануне гибели украинский бизнесмен, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский собирался посетить Турцию.

Об этом рассказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Она считает, что Россия могла спланировать убийство бизнесмена из-за "зернового вопроса"

"Я считаю, что это (гибель - УНИАН) может быть связано с тем кризисом, который Россия пытается спровоцировать в мире. В этой ситуации должны разобраться, это могло быть намеренным", - предположила Замазеева.

Напомним, что сегодня российские оккупанты осуществили мощный обстрел Николаева. Мэр города Александр Сенкевич назвал его сильнейшим с начала полномасштабного вторжения РФ, захватчики выпустили по Николаеву около 40 ракет.

Позже стало известно, что в результате вражеского обстрела погиб Герой Украины Алексей Вадатурский вместе со своей женой.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что гибель бизнесмена была не случайностью, а продуманным преднамеренным убийством.

Позже кремлевские пропагандисты Маргарита Симоньян и Борис Рожин фактически подтвердили, что Вадатурского целенаправленно убили.

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