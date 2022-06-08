В Бюро отмечают, что городской голова раздает интервью, где пропагандирует "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственную власть Украины.

Государственное бюро расследований открыло производство по факту предательства мэра Святогорска Владимира Бандуры, публично поддержавшего оккупантов.

Как сообщает пресс-служба ГБР, мэр раздает интервью российским пропагандистам, где публично пропагандирует "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственную власть Украины.

"На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды "освободитель", дискредитируя Вооруженные силы Украины и государственную власть, распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры и тому подобное", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР начали в отношении мэра досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Досудебное следствие продолжается.

На днях в интернете действительно стало распространяться видео с мэром Святогорска Владимиром Бандурой. Чиновник на камеру оправдывает преступления российских оккупантов, говорит о "нацистах", убивающих монахов, а также обвиняет ВСУ в обстрелах общины и мародерствах. Президента Украины Владимира Зеленского Бандура призвал "пощадить славян" и перестать быть "подстилкой Запада".

При этом ранее мэр Святогорска публично демонстрировал проукраинскую позицию, в частности, на своей странице в Facebook. Он употреблял формулировки "российские оккупанты", "российский агрессор", рассказывал о преступлениях захватчиков, призывал жителей эвакуироваться.

Последнее сообщение на странице Бандуры датировано 1 июня и посвящено Дню защиты детей. Некоторые СМИ даже предполагают, что, возможно, глава Святогорска находится в плену.

Как сообщал УНИАН, в результате действий российских захватчиков был уничтожен деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры - культурный памятник, построенный в 1912 году. 4 июня в УПЦ МП подтвердили факт российской атаки на скит. В результате военных действий произошел масштабный пожар.

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