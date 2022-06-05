Абсолютное большинство из них принадлежало Московскому патриархату.

В Донецкой области оккупационные войска за три месяца полномасштабного вторжения уничтожили уже 43 религиозные сооружения. Большинство из них принадлежало УПЦ МП.

Об этом глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил в своем Telegram-канале.

"Получив благословение патриарха московского Кирилла, россияне уничтожают украинское культурное и религиозное наследие - даже те объекты, что находятся непосредственно в подчинении самого московского патриархата. Вчера в результате обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры, но это далеко не первое религиозное сооружение, уничтоженное русскими", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, только в Святогорске, который объединяет три памятника архитектуры и культуры, русские повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов.

"Всего по области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозные сооружения - абсолютное большинство из них принадлежало Московскому патриархату. Это - целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры. Россия должна быть остановлена - иначе под угрозой окажется культура остальных европейских народов", - рассказал глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, в результате действий российских захватчиков уничтожен деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры - культурный памятник, построенный в 1912 году. 4 июня в УПЦ МП подтвердили факт российской атаки на скит. В результате военных действий произошел масштабный пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: