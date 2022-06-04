В УПЦ МП подтвердили факт российской атаки на Всехсвятский скит.

В Донецкой области горит деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ МП, культурный памятник, построенный в 1912 году.

Об этом сообщает офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.

"Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", — написал он.

В УПЦ МП подтвердили факт российской атаки на Всехсвятский скит: "В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры".

Сообщается, что пламя полностью охватило главный храм обители.

Напомним, 1 июня Россия обстреляла Лавру в Святогорске, в результате чего погибли 2 монаха и монашка. Еще 5 человек получили тяжелые ранения. Позднее один из тяжело раненых скончался.

9 мая несколькими ракетными ударами оккупанты разрушили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры.

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