ГБР задержало сотрудника СБУ, который торговал оружием

Работник СБУ наладил продажу оружия и боеприпасов гражданским лицам.

Следователи Государственного бюро расследований задержали работника одного из киевских подразделений СБУ во время сбыта гражданину боеприпасов.

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Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.

Так, в ходе следствия следователями задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата «АКС-74», 5 магазинов к нему и более 1,2 тыс. патронов калибра 5.45 мм на сумму 1,5 тыс. долларов.

22 июля следователи ГБР задержали сотрудника СБУ во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, внешне похожих на гранаты.

Во время обыска по месту жительства задержанного, а также в одном из тайников в Харькове обнаружено и изъято 3,5 тыс. патронов, автомат «АКС-74» и 2 гранаты, которые внешне похожи на боевые.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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