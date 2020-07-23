Луцкий террорист заявил, что у него не было сообщников

О том, что Максим Кривош действовал не сам, ранее сообщали правоохранители.

Максим Кривош, который 21 июля в Луцке захватил автобус с заложниками, заявил, что у него не было сообщников. О том, что Кривош действовал не один, ранее сообщали правоохранители.

Об этом Кривош заявил перед судебным заседанием, где ему должны избрать меру пресечения. Об этом пишет hromadske.

«Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб», — заявил мужчина .

После задержания Кривоша глава МВД Арсен Аваков на брифинге сообщил, что он действовал не один. Аваков также заявил, что «нескольких сообщников» Кривоша уже задержали, в частности в Харькове.

Позже полиция сообщила, что речь идет о 43-летнем мужчине, который, предположительно, имел контакты с Кривошем. 22 июля ему сообщили о подозрении.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и содержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147 ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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