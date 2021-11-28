Когда восстановят движение по мосту, пока неизвестно.

В Черниговской области фура, перевозившая 20 тонн кукурузы, разрушила деревянный мост через озеро в населенном пункте.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Согласно информации, в пгт Короп Новгород-Северского района по ул. Кибальчича при попытке грузовым автомобилем DAF 95XF пересечь деревянный мост через озеро Карповка произошло разрушение части элементов его конструкции.

"Жертв и пострадавших нет. Движение транспортных средств и пешеходов на данном участке дороги прекращено, проезд по населенному пункту обеспечен", - говорится в сообщении.

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Когда восстановят движение по мосту, пока неизвестно.

Напомним, в Черкасской области столкнулись легковое авто и грузовик, 20-летняя девушка осталась без руки.

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Автор: Ирина Синельник