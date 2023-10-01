Родные защитника были шокированы тем, что памятный баннер сделали с грубой ошибкой.

Тернопольская власть оскандалилась фотографией живого мужчины на аллее с баннерами погибших защитников.

Как сообщает издание "20 минут", ко Дню защитников и защитниц в центре Тернополя установили баннеры с именами и фото погибших участников российско-украинской войны. Семья погибшего старшего наводчика противотанковых ракетных комплексов Александра Мисюры также пришла, но над именем воина увидела фотографию другого мужчины.

"Очень странно найти твою фамилию, дату рождения и смерти, но почему-то не твое фото", - написала в социальных сетях жена погибшего Александра Мисюры Инна.

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Родственница погибшего Анастасия Мисюра рассказала, информацию о том, что Саша будет на баннере ко Дню защитников и защитниц им никто не сообщал. Родные случайно узнали об открытии баннерной аллеи.

На баннере напечатали: Мисюра Александр Юрьевич. 25.06.1998 год рождения. Старший наводчик противотанковых ракетных комплексов. Погиб 12.08.2023 года в Донецкой области. Впрочем, на фотографии был другой мужчина.

Выяснилось, что вместо погибшего защитника управление горсовета напечатало фото предпринимателя, полного тезки воина Александра Мисюры.

"Я не из Тернопольщины, а из Волыни. На баннере мое фото, и это ужасно. Не знаю даже, как мне реагировать", - прокомментировал предприниматель.

Получается, что Тернопольский городской совет "похоронил" не того человека. Главная специалистка сектора развития культуры и духовного наследия управления культуры и искусств Наталья Бабий извинилась за ошибку и заверила, что первого октября на кубе будет новый баннер.

"Мне действительно жаль, что так получилось. Понимаете, баннер с этой фотографией был напечатан еще ко Дню Государственного Флага Украины, и к нам никто не обращался с претензиями, что есть неточности. Я помню, что информацию об этом парне подали без личной фотографии. Но когда я брала эту фотографию из интернета, то проверяла. Я понимаю, что оправдания здесь неуместны. Я понимаю, что это боль родных. Но мы уже сняли баннер и вносим изменения", - сообщила она.

Поздно вечером 30 сентября пресс-секретарь Тернопольского городского совета Марьяна Зварыч сообщила журналистам, что фотографию заменили.

День защитников и защитниц Украины

В Украине в праздник Покрова отмечают День защитников и защитниц Украины и просят для них заступничества Богородицы. Считается, что Покров Пресвятой Богородицы - это день, когда все молитвы будут услышаны.

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитника Украины 2023 и Защитницы отмечает, что тяжелые времена сделали украинцев сильными, а сильные приближают победные времена.

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