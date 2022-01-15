Моменты падения деревьев зафиксировали очевидцы.

Украину накрыла непогода: во многих городах, особенно северных, ветер посдувал главные елки. Очевидцы в соцсетях делятся фото и видео.

Так, в Лубнах, что на Полтавщине не выдержала сильных порывов ветра и упала часть центральной елочки.

Об этом УНИАН стало известно из сети Facebook.

"Насколько известно во время повреждения метелью елки никто не пострадал.", - сказано в сообщении.

На фото можно увидеть, что та часть елки, которая не покорилась ветру все равно сияла огнями.

Украинцы шутят, что елка решила превратиться в Сортировочную шляпу из "Гарри Поттера"

Эпическое видео падение показали пользователи Facebook:

Вместе с тем в Александрии, на Кировоградщине, непогода также нанесла ощутимый ущерб главной новогодней зеленой красавице города. По сообщениям из соцсетей, от сильного ветра, который бушевал в регионе, дерево упало и осталось лежать, как печальное напоминание о праздниках, что закончились.

"На площади ветром снесло городскую елку. Слава Богу, люди не пострадали", - написал в Facebook Сергей Гриценко.

Коммунальные службы приехали убирать елку.

Отметим, елку на Соборной площади Александрии открыли 19 декабря, начали устанавливать 7 декабря.

Днем 14 января в Кировоградской области был ветер 15-20 м/с, местами до 25-27.

На Черниговщине "елкопад" зафиксировали сразу в нескольких городах, сообщает ТСН:

новогоднее дерево упало в Новоселках;

не повезло и жителям Коропа. Коммунальщики уже собрали уцелевшие игрушки и свернули гирлянду;

не выдержала сильный ветер и елка в Бобровице.

В самом Чернигове стихия также наделала беды – на Аллее Героев упала от порыва ветра большая елка. Правда, она не была новогодним украшением.

В городе Кролевец Сумской области главная елка была закреплена 6 тросами. Однако и они не устояли перед ураганом. Елка упала на землю, и гирлянды на ней отключили.

В Белополье елка лежала на земле с включенной гирляндой.

В Пустомытах на Львовщине также упала елка, хотя ветер и не был таким сильным, как на севере. Местные жители отметили, что причиной могло стать плохое крепление.

Как сообщал УНИАН, в Украине объявлено штормовое предупреждение- II уровень опасности во всех регионах, кроме южных. Причина – шквальный ветер, дождь и снег. Синоптики предупреждают о мощном ветре и гололедице на дорогах.

Сегодня в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о порывах ветра в Украине. Днем 15 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Осложнения погодных условий соответствует І уровню опасности (желтому).

Вас также могут заинтересовать новости: